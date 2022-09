Les hommes qui mangent de la viande rouge tous les jours sont plus souvent sexistes, selon une étude

Le sujet pourrait remettre de l'huile sur le feu. Trois semaines après le "Barbecue Gate" de Sandrine Rousseau, qui avait provoqué un tollé en associant le barbecue à un "symbole de virilité masculine", un sondage de l'Ifop semble corroborer les propos très commentés de l'élue EELV. Partant du constat - connu - que les hommes consomment près de deux fois plus de viande que les femmes, l'institut de sondage s'est penché sur la consommation de viande chez la gent masculine.

Dans son enquête, parue ce jeudi 22 septembre, réalisée pour le média spécialisé dans l'alimentation Darwin Nutrition, l'Ifop a interrogé 2033 hommes de plus de 18 ans sur leur rapport à la viande, au genre et à la politique. Il en ressort que les "viandards", les plus gros mangeurs de viande (ceux qui consomment des produits carnés au quotidien) adhèrent davantage aux stéréotypes sexistes. Des idées conservatrices qui vont de pair avec une idéologie le plus souvent à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique.