Sondage : plus de 6 Français sur 10 jugent que c'est à l'homme de payer l'addition au restaurant

La galanterie n'a plus trop la cote... sauf dans certains cas. Selon un sondage Ifop pour le site ZenChef.com, pas moins de 65% des Françaises et Français considèrent que c'est à l'homme de payer l'addition à l'issue d'un premier tête-à-tête au restaurant. En outre, 6 personnes sur 10 jugent que c'est aussi à l'homme de réserver la table en amont du rendez-vous.

Dans le détail, l'idée que c'est à homme de payer est nettement plus marquée chez les hommes (72%) que chez les femmes (59%). Idem, les hommes sont beaucoup plus nombreux à penser qu'ils doivent réserver le restaurant que les femmes (65%, et jusqu'à 80% chez les plus de 65 ans, contre 56% chez les femmes).

Chez les 18-24 ans, c'est le grand divorce. Ainsi, 60% des garçons estiment que c'est à eux d'assumer la note. À l'inverse, 60% des jeunes femmes de cette tranche d'âge juge que ce n'est pas normal de laisser l'homme payer.