Pouvoir d'achat, sécurité... Ce qu'espèrent les Français pour 2024

Un sondage Ifop publié jeudi révèle que les Français espèrent, plus que toute autre chose, l'augmentation de leur pouvoir d'achat en 2024. Parmi les autres attentes prioritaires, le recul du terrorisme ou encore la résolution de conflits internationaux.

Il est bientôt l'heure des nouvelles résolutions. Dans quelques jours, 2023, éprouvante sur le plan de l'actualité malgré quelques respirations bienvenues, va laisser sa place à 2024. Après un exercice marqué par les guerres aux quatre coins du globe, l'inflation galopante ou encore le retour en force de la menace terroriste dans les pays occidentaux, les Français comptent sur des prochains mois placés sous de meilleurs auspices.

Interrogés par l'Ifop sur les événements ou faits suivants qu'ils espèrent voir survenir lors des 366 jours, ils plébiscitent l’augmentation du pouvoir d’achat, avec le recul de l’inflation. Ainsi, c'est la principale préoccupation pour 40% d'entre eux (au total, elle est citée par 60% des interrogés). Cet enjeu est particulièrement prégnant chez les femmes (44%, contre 37% chez les hommes). De même, il est encore plus important chez les 25-34 ans (55%) et les 35-49 ans (46%) que chez les 50-64 ans (39%) et les plus de 65 ans (34%).

Il est par ailleurs intéressant de noter que ceux qui ont voté Marine Le Pen (50%) et Jean-Luc Mélenchon (52%) au premier tour de la présidentielle 2022 mettent beaucoup plus l'accent sur cet aspect que ceux qui ont déposé un bulletin pour Valérie Pécresse (25%), Emmanuel Macron (22%) ou encore Eric Zemmour (26%).

Le climat (toujours) au second plan

Au-delà de cette question, ce sont des aspects sécuritaires qui occupent l'esprit des Français. Ainsi, près de 19% (15% des moins de 35 ans, 29% des 65 ans et plus) souhaitent en priorité le déclin du terrorisme islamiste. L'obtention d'avancées dans la résolution des conflits internationaux (guerre en Ukraine, conflit Israël/Hamas…) est aussi largement citée (19% l'évoquent en premier). Viennent ensuite des mesures fortes en matière de climat (8% des sondés le citent en premier) puis d'autres attentes liées au portefeuille, comme la forte baisse du chômage (3%).

Sur le plan sportif, ils sont 4% à placer une éventuelle victoire de l'équipe de France au prochain Euro de football au-dessus de toutes les autres préoccupations. Enfin, signe de l'incertitude qui règne à ce sujet, environ un Français sur vingt (5%) espère le bon déroulé des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec à la clé des victoires tricolores.

Sondage réalisé avec la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré

en ligne du 19 au 20 décembre 2023.