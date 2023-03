Réforme des retraites : deux Français sur trois soutiennent "la mise à l'arrêt du pays"

Selon un sondage* de Toluna et Harris Interactive, réalisé pour RTL et AEF Info et publié ce lundi, 63 % des Français interrogés estiment que l’appel des syndicats à "mettre la France à l’arrêt" est une bonne chose.

Dans le détail, 34 % des interrogés voient dans ces blocages une "très bonne chose" et 29 % "plutôt une bonne chose". Ce sont les sympathisants LFI (88%) qui voient la chose du meilleur œil. Suivent ensuite ceux du PS (73 %) et d'EELV (70 %). Au contraire, les adhérents de la majorité présidentielle sont particulièrement sceptiques (26 %). Ce soutien se fait particulièrement ressentir chez les 18-34 ans (76 %) contre 61% chez les 55-64 an, ou encore 40% pour les 65 ans et plus.