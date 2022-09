Réforme des retraites : partir plus tard ? Peu de Français sont pour

Selon ce sondage, 11% voudraient même partir avant 60 ans, 37% soutiendraient un départ à 60%, 2% seraient pour partir à 61 ans et 23% préfèrent un départ à 62 ans, soit l'âge de départ actuel. A contrario, seulement 21% des Français interrogés souhaiteraient un départ plus tard. 6% estiment que l'âge idéal est 63 ans, ils sont 4% à soutenir un départ à 64 ans. 8% des Français voudraient partir à la retraite à 65 ans et 3% plus tard encore.

Par ailleurs, ces opinions diffèrent selon l'âge des personnes interrogées. Ainsi, les plus jeunes soutiennent un départ à la retraite qui adviendrait plus tôt que ce que préconise les plus âgés. 81% des moins de 35 ans pensent que l'âge idéal de départ se situe à 62 ans ou moins. Les plus de 65 ans ne sont que 53% à partager cet avis. À l'inverse, 11% des moins de 35 ans envisagent un départ en retraite après 62 ans, contre 40% chez les 65 ans et plus.