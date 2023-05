Soumission chimique : qu'est-ce que ce fléau encore méconnu ?

Si cela peut concerner des agressions au GHB en discothèque par exemple, cela concerne bien souvent, comme dans cette affaire judiciaire relayée dans les médias, des agressions au sein même des foyers, et tous les milieux sociaux. Il était alors question de "soumission" avec des somnifères et des anxiolytiques, comme dans la majeure partie des cas où des benzodiazépines, prescrits notamment pour leur effet hypnotique, sont détournés de leur usage. "En plus d’endormir les victimes, ces médicaments peuvent occasionner des amnésies supprimant les images de l’agression", souligne le communiqué qui accompagne le lancement de la campagne.

"Il y a beaucoup de personnes sous soumission chimique qui s'ignorent. Ma maman s’est ignorée pendant dix ans", souligne Carole Darian sur RTL, alertant sur des symptômes tels que les troubles du sommeil ou de la mémoire. Et de poursuivre : "Elle a cherché, elle a vu trois neurologues, des médecins (...). Le corps médical n’a pas su détecter. On cherche ce que l’on connaît. Encore faut-il avoir conscience, que quand on est médecin, on a potentiellement affaire à une victime de soumission chimique."