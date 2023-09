Soupçons de maltraitance dans les crèches privées : quatre groupes convoqués par le gouvernement

Elle a rappelé, comme elle l'a annoncé jeudi, vouloir "changer la loi", en rendant possible des contrôles au siège de ces entreprises, et non plus seulement dans chaque crèche. "Ouvrez vos livres de comptes, à l'Inspection générale des finances, à l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), parce que je n'ai pas envie de continuer à avoir des parents et des rapports qui nous alertent", a lancé Aurore Bergé, cinq mois après un rapport choc de l'Igas sur la prévention de la maltraitance dans les crèches.

Elle réunira également dans les prochains jours "les préfets qui agissent dans les départements, en leur demandant de croiser toutes les données à disposition" pour "identifier les établissements à risque" et permettre des contrôles "très ciblés et très rapides".