Soupçons de maltraitances dans les Ehpad : une action collective contre Orpea déposée "début mars"

Moins d'une semaine après la publication du livre-enquête "Les Fossoyeurs", qui dénonce les maltraitances subies dans les maisons de retraite du géant Orpea, l'avocate Sarah Saldmann dit avoir commencé à rassembler les différentes plaintes de familles. Une "action collective conjointe" devrait être lancée dans les prochaines semaines contre le groupe pour "homicide involontaire, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, violence par négligence, non-assistance à personne en danger".

En portant plainte simultanément, les familles espèrent peser face à Orpea, spécialiste des cliniques privées et des maisons de retraite avec 1 156 établissements, devenu leader mondial du secteur des Ehpad en étant présent dans 23 pays. "Quand vous êtes seul face à une entreprise d'une telle envergure, c'est difficile", relève l'avocate. Selon Me Saldmann, la première motivation des familles endeuillées "n'est pas l'argent" mais "ce sentiment de toute-puissance et d'impunité d'Orpea qui doit prendre fin".