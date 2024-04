Souple, medium, électrique... : comment choisir correctement sa brosse à dents ?

Se brosser les dents est une mesure d’hygiène indispensable au quotidien. Il est recommandé de se brosser les dents au moins deux fois par jour : le matin et le soir. Quelle brosse à dents choisir ? Manuelle ou électrique ? Souple ou médium ?

Ce n’est un secret pour personne, pour entretenir son hygiène buccodentaire, il est essentiel de se munir d’une brosse à dents et de surtout l’utiliser quotidiennement. Les experts recommandent d’ailleurs de se brosser les dents deux fois par jour, le matin et le soir, idéalement après chaque repas. Chaque année, près de 90 millions de brosses à dents sont vendues en France. Ce chiffre peut vous paraître énorme, mais si l'on suivait les recommandations de l'Association française pour la santé bucco-dentaire et que nous changions de brosse tous les trois mois, ce sont 240 millions de brosses à dents qui devraient être utilisées. Mais avant de jeter l’ancienne, comment choisir correctement sa nouvelle brosse à dents ? Voici quelques conseils.

Brosse à dents souple, médium ou dure ?

Dans les supermarchés ou en pharmacie, on distingue trois types de brosses à dents : celles à poils souples, à poils medium (les plus répandues sur le marché) et à poils durs. Et sans grande surprise, ce sont les brosses à dents "souples" qui sont recommandées par les professionnels de santé : leurs poils vous permettent de brosser vos dents en douceur tout en épousant leur forme, s’avérant ainsi beaucoup moins agressifs. De ce fait, l’émail de vos dents est protégé.

Aussi, une brosse à dents souple se glisse plus facilement dans les zones difficiles à nettoyer, comme les dents du fond ou les espaces interdentaires. Les risques d’apparitions de caries sont donc faibles, puisque les poils souples permettent d’enlever davantage de plaque dentaire et de bactéries alimentaires. Ce type de brosse à dents est particulièrement recommandé si vos gencives sont fragiles et saignent souvent.

Une brosse à dents manuelle ou électrique ?

C’est l’éternelle question que l’on se pose lorsque l’on se trouve devant les rayons de magasin. Les dentistes ont tranché : une brosse à dents électrique serait plus efficace qu’une brosse à dents manuelle. Elle éliminerait en moyenne de 2,5 à 5 fois plus de plaque dentaire que la brosse à dents classique… tout en nécessitant moins d’efforts.

Pour autant, une brosse manuelle peut tout à fait suffire si vous effectuez les bons gestes : de haut en bas pour les dents supérieures et de bas en haut pour les dents du bas. Cependant, il est important de noter que les modèles électriques sont plus coûteux et les batteries doivent être rechargées.

Petite tête avec un manche antidérapant ?

Plus la tête de votre brosse à dents est petite, plus elle peut atteindre toutes les zones de votre bouche ! Et ce, qu’il s’agisse d’une brosse manuelle ou électrique, où la brossette est généralement petite et ronde. Si vous optez pour une brosse à dents manuelle, privilégiez d’ailleurs une tête de brosse avec des poils de hauteur différente, le brossage des interstices entre vos dents n’en sera qu’amélioré.

Enfin, concernant son manche, plus gros, antidérapant ou avec une zone où reposer vos doigts, l’essentiel est qu’il soit confortable pour vous et vous permette de vous brosser les dents sans contrainte. Cela ne fera qu’accroître l’efficacité de votre brossage et ainsi de votre hygiène dentaire.