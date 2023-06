Sous-marin porté disparu près du Titanic : qui est Paul-Henry Nargeolet, le Français à bord du petit submersible ?

Il a plongé sur le site où repose le mythique paquebot des dizaines de fois. À trente-cinq reprises, avec celle en cours. Il connaît l'épave et son environnement comme sa poche, cumulant à lui seul plus d’une centaine d’heures d’observations. Le Français Paul-Henry Nargeolet serait à bord du sous-marin Titan, exploité par la socété Ocean Gate, et qui est porté disparu depuis le 18 juin alors qu'il visitait l'épave au large de l'Amérique du Nord.

Grand spécialiste du Titanic, l'océanaute français, âgé de 76 ans, avait annoncé dimanche sur son compte Instagram qu'il participait à l'expédition. On le voit également sur une photo (en veste jaune) postée par la société OceanGate Expeditions, l'opérateur de cette expédition touristique, trois jours avant son départ.