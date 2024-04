Sphynx : voici tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter ce chat sans poils

Le Sphynx est la race de chat nu la plus connue. L'absence de poils le distingue des autres sur le plan physique et impose des soins particuliers. Ce chat très affectueux n'aime rien plus que les câlins de son maître.

Si vous trouvez que tous les chats sont trop communs, vous sortirez de la norme en adoptant un Sphynx ! En passant outre son aspect physique étonnant, vous rencontrerez un compagnon à quatre pattes aimant, joueur et non dénué de charme.

Le Sphynx : on adore ou on déteste !

Il y a ceux qui le trouvent laid et repoussant, et puis il y a les autres, qui voient l'élégance naturelle du Sphynx au-delà de son absence de poils, peu commune chez les chats. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le félin ait fait sensation lors de la première exposition en France en 1984, comme le relate sa fiche technique du LOOF (Livre Officiel des Origines Félines). Et pour cause, presque personne n'avait encore vu de chat sans poils.

Une anomalie génétique semble être à l'origine de la naissance de chatons nus en 1966 au Canada, croisés ensuite aux Pays-Bas avec des Devon Rex, une race qui présente les mêmes traits physiques que le Sphynx, mais avec un pelage bouclé. Depuis, tous les Sphynx de la planète sont des descendants de ces deux premiers couples. La race ayant été officialisée dans l'Hexagone, elle est considérée comme originaire de France.

Au-delà de son aspect peu commun, le Sphynx a su séduire par ses multiples qualités. Précoce sur tous les plans lorsqu'il est chaton, il se montre particulièrement affectueux et joueur avec les humains de tout âge et les autres animaux du foyer. Cet excellent chat de compagnie pour toute la famille dispose aussi d'une grande capacité d'adaptation à tout type d'environnement, tant qu'il se sent aimé et en sécurité.

Les qualités et défauts du Sphynx : pourquoi a-t-il besoin de soins spécifiques ?

Le Sphynx déborde d'énergie et d'affection. Il a, peut-être plus que les autres chats, besoin de contact avec les membres de son foyer, de câlins, de caresses et de jeux, si bien qu'il peut en devenir collant et difficile à contenter au quotidien. On le réserve donc aux personnes qui ont du temps à consacrer à leur compagnon à quatre pattes, qui veulent un vrai compagnon avec lequel partager leur vie. Ce n'est pas une mince affaire, car le Sphynx est frileux et a plus de difficulté à maintenir sa température corporelle en raison de l'absence de fourrure protectrice. Il doit donc pouvoir profiter à tout moment de la chaleur de vos bras et de vos genoux, d'un coussin moelleux près du chauffage ou de votre couette. En outre, cette particularité physique augmente ses besoins nutritionnels journaliers. Vous devrez donc veiller à ce qu'il dispose constamment de nourriture afin de lui fournir l'apport calorique nécessaire.

Sans protection, le Sphynx est également très sensible aux rayons-UV. L'application d'une crème solaire adaptée lui évitera de douloureux coups de soleil, mais il vaut mieux l'empêcher de s'exposer inutilement.

Bien qu'il soit de solide constitution, ce chat possède une durée de vie plus courte que la plupart des autres chats : 8 à 14 ans en moyenne seulement. Enfin, il fait sa toilette quotidienne, mais un bain hebdomadaire l'aidera à se débarrasser des excès de sébum. N'oubliez pas de bien nettoyer ses grandes oreilles !