Nés le 22/02/2022 après 22h, des jumeaux gagnent 22 ans de ski à la station des Deux Alpes

Cela semblait peu probable. Et pourtant, la station de ski Les Deux Alpes s'est réjoui, ce mercredi 23 février, de récompenser une paire de jumeaux nés le 22 février 2022 entre 22h et 23h. "La station des 2 Alpes est heureuse d’accueillir ces futurs jeunes riders. Ils ne feront certes pas les JO de 2026, mais ils commenceront leur apprentissage sur les terres 2 Alpes pour, qui sait, peut-être préparer les futurs JO !", a déclaré Eric Bouchet, directeur de l’Office de Tourisme des 2 Alpes.

"Nombreux sont ceux à avoir parié sur la non-probabilité de cet avis de recherche et pourtant, ils sont nombreux les jumeaux à être nés en ce 22/2/22", a précisé la station auprès de TF1info. "Aujourd’hui, nous pouvons vous confirmer que nous avons trouvé nos petits vainqueurs et que nous sommes très fiers." Mais qui sont-ils ? "Les jumeaux, Augustin et Gaspard, sont nés en Normandie, respectivement à 22h52 et 22h59 (Sous réserve de l’authentification de l’acte civil)", a-t-elle stipulé.