Spotify bannit les podcasts de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral

Alain Soral persona non grata sur Spotify. La plateforme de streaming a retiré les podcasts de l'essayiste d'extrême droite pour "non-respect de sa politique de contenu". "Spotify a décidé de supprimer les podcasts et a bloqué le compte ERFM (la radio en ligne d'Egalité et Réconciliation, groupe politique cofondé par Alain Soral, ndlr) de sa plateforme en raison du non-respect de sa politique de contenu", a indiqué Spotify France à l'AFP, confirmant une information du site Fact & Furious.