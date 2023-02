VIDÉO - Saint-Valentin : y a-t-il d'autres mots pour dire "je t'aime" ?

Comme Éloïse et Simon, qui ont fait connaissance sur un célèbre site de rencontre et ont longtemps correspondu par écrit, via leurs téléphones portables. Pour vivre cet amour, il serait donc moins facile de le dire que de l'écrire. Nous en avons aussi parlé à Laurie, qui tient un atelier de reliure. Elle a ainsi relié les courriers les plus chers à son cœur, toutes les cartes d'amour échangées avec sa grand-mère, comme source d'inspiration. Alors si vous n'osez ni le dire, ni l'écrire, en couple ou en famille, faites-le ressentir !