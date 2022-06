Stade de France : appel à la grève sur le RER le jour de la finale du Top 14

Les syndicats Sud-Rail, mais aussi CGT, Unsa, CFDT et FO sur certaines lignes appellent à la mobilisation. Les lignes B et D du RER qui desservent le Stade de France sont concernées par ce mouvement de grève. Même chose pour les lignes H, J, K, L et R du Transilien, selon le syndicat Sud-Rail qui ajoute que les RER A et C devraient, également, être touchés.

Cette fois, les conducteurs franciliens de la SNCF indiquent protester contre les changements de plannings incessants qui interviennent quelques jours ou même parfois la veille de leur prise de service en raison des travaux sur les lignes. Viennent aussi se greffer des revendications salariales aux motifs de la grève, selon une source syndicale.