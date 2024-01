Star du rap et adepte des positions antivax ou pro-russes : la double casquette de Booba

Parmi les artistes français les plus suivis en ligne, le rappeur Booba a multiplié au cours des dernières années les prises de positions polémiques. Affichant un fervent soutien de Didier Raoult, il s'en prend aux vaccins contre le Covid et aux effets secondaires graves qu'ils causeraient. Dans un passé récent, il est aussi devenu un relais majeur de la propagande russe, en marge du conflit en Ukraine.

Dans le monde du rap, Booba fait figure de monument. Plus de 20 ans de carrière, dix albums studio et une série de tubes, mais aussi quelque 6 millions d'abonnés sur X. L'artiste sait que sa voix porte, et il en use : l'an passé, on se souvient notamment de sa croisade contre les "influvoleurs", un terme qu'il a popularisé pour dénoncer les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Familier des "clashes", le rappeur s'est fait remarquer en ce début d'année par des invectives à l'encontre d'un médecin sur X. Sur fond de théories du complot, cette sortie violente constitue le nouvel épisode d'une série d'interventions controversées observées ces dernières années. Des relais répétés de fausses informations et la promotion de personnages sulfureux, en marge de la crise du Covid ou du conflit en Ukraine.

"Ferme-la, assassin !"

À la mi-janvier, Booba a partagé à ses abonnés sur X le message suivant : "Je prends le risque… Je sais qu’il dit la vérité et vous le savez aussi. Beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux, c’est maintenant ou jamais." Le rappeur fait alors référence à un certain Marc Doyer, dont il relaie une vidéo. Cet homme, dont le combat était dont le combat était retracé par Les Vérificateurs de TF1 en mai 2022, soutient que la maladie de Creutzfeldt-Jakob à l'origine du décès de son épouse a été déclenchée par une vaccination contre le Covid. Si les spécialistes de cette terrible maladie mettent en doute un quelconque lien de cause à effet, Marc Doyer s'est félicité de l'intérêt de Didier Raoult pour cette question. Le controversé professeur marseillais a en effet indiqué qu'il allait s'intéresser au potentiel impact des vaccins ARN sur "la survenue imprévue d’encéphalopathie de type Creutzfeld-Jacob".

Dans ce contexte, un médecin oncologue du Pôle Santé Saint Jean de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a regretté que Booba vienne "désinformer sans preuve" en donnant de l'écho à "un contenu qui ne repose sur aucune donnée scientifique sérieuse". Le spécialiste lui suggère alors d'éviter de telles sorties : "Ne pensez-vous pas que vous devriez conserver une certaine réserve avant de donner votre opinion sur un sujet que vous ne maîtrisez pas ?" Piqué au vif, le chanteur lui a répondu par l'insulte : "Ferme-la, assassin !". Un message qui a forcé l'oncologue à verrouiller son compte pour se prémunir d'une vague de cyber-harcèlement.

Jusqu'à présent, aucun lien n'a été établi entre les vaccinations Covid et le déclenchement de maladies telles que celle de Creutzfeld-Jacob, malgré le fait que Booba assure qu'il s'agit d'une "vérité" tue au grand public. Ces sorties ont valu à l'artiste un soutien de Didier Raoult, qui l'a remercié personnellement sur X, parlant de lui comme de son "petit frère".

Des positions antivax répétées

Les échanges d'amabilités sincères entre Didier Raoult et Booba remettent sur le devant de la scène la question d'une prétendue dangerosité des vaccins développés pour lutter contre le Covid. Un sujet sur lequel le rappeur a pris à plusieurs reprises position au cours des dernières années. Ces derniers jours, il a relayé à ses fans sur X un message promotionnel du Dr Amine Umlil, dans lequel ce dernier faisait la promotion de son dernier ouvrage. Un essai consacré notamment aux "effets indésirables des vaccins Covid". L'artiste n'a toutefois pas précisé que le praticien qu'il met en avant a été révoqué de la fonction publique hospitalière, une sanction motivée par le "non-respect du principe de neutralité du service public et des actions de propagande anti-vaccinale durant la crise sanitaire brouillant l’information délivrée au public".

Idem pour les théories d'un certain Christian Tal Schaller, ancien médecin suisse à qui l'on doit entre autres un ouvrage intitulé "Vaccins, un génocide planétaire". Des vaccins que cet homme estime fabriqués "dans le but de tuer des millions de gens". Devenu un adepte des médecines dites "alternatives" après s'être vu notifier une interdiction d'exercer côté helvète, le septuagénaire est un ardent promoteur du jeûne, ainsi que de l'urinothérapie, basée sur l'ingestion d'urine à des fins médicinales. Une pratique dont FranceInfo rappelle qu'elle ne s'appuie sur aucun fondement scientifique.

Toujours dans le cadre de la crise Covid, Booba avait utilisé son compte X pour relayer un extrait du très controversé "documentaire" Hold-Up. Mis en ligne en novembre 2020, ce dernier avait été accusé de relayer un nombre impressionnant de contre-vérités autour de l'épidémie, tout en donnant la parole à des intervenants épinglés à de multiples reprises pour leur diffusion de fake news. Alexandra Henrion Caude, Louis Fouché, mais aussi Christian Perronne et Carlo Alberto Brusa.

Booba au relais de la propagande russe

"Booba, du complotisme sanitaire à la propagande russe". Voici le titre d'une chronique de Tristan Mendès France, diffusée le 22 mars 2022 sur France Inter. L'enseignant et essayiste, spécialiste des mouvements conspirationnistes, a observé à l'époque chez le rappeur une "bascule des narratifs complotistes", un mouvement similaire à celui qui s'est produit "dans la complosphère française et internationale" après le début de l'invasion russe.

L'artiste, note Tristan Mendès France, "a par exemple retweeté à ses millions d’abonnés une vidéo titrée 'Poutine le sauveur'", mais aussi "partagé sur son compte Instagram une photo de propagande de la milice du dictateur tchétchène Kadyrov". Le même qui participait avec ses troupes à l'offensive lancée par le Kremlin. Des publications rassemblées en ce début d'année dans un fil de messages postés sur X, et qui exhument aussi le relais par Booba d'une vidéo mettant en avant un certain Laurent Louis, ex-député belge condamné en justice pour négationnisme.

Enfin, le soutien du chanteur à la Russie s'est traduit par des actes, dépassant le cadre des publications sur les réseaux sociaux. En mars 2022, il annonçait ainsi la suspension de son partenariat avec la marque Puma. Une rupture de contrat motivée par la décision de la firme de suspendre "temporairement l'exploitation de tous ses magasins en Russie" suite au déclenchement de l'opération militaire en Ukraine.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur le réseau social X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.