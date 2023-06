Stationnement à Paris : pour les grosses voitures, se garer devrait bientôt coûter plus cher

Un ticket plus salé. D'ici à 2024, le stationnement dans les rues de la capitale pourrait bien vous coûter (encore) plus cher. Le 8 juin dernier, les élus du Conseil de Paris ont voté en faveur d'une tarification du stationnement adaptée sur le gabarit et la motorisation des véhicules. Dans le viseur des élus parisiens, les véhicules les plus lourds comme les SUV ou les 4×4.

Ce projet fait bondir une partie des conducteurs parisiens. "On ne va plus pouvoir payer tout ça. Déjà qu'avec l'inflation et la crise économique, c'est compliqué...", juge une automobiliste, au micro de LCI. "Pour certains, cela va créer des problèmes dans les [entreprises] ou dans la famille", estime un autre.

Le but des élus favorables à cette mesure est de réduire la circulation des SUV et 4×4 dans les rues parisiennes, qu'ils soient thermiques ou électriques. En effet, dans les deux cas, ils sont jugés trop lourds et donc trop polluants. En séance, le conseiller parisien écologiste Frédéric Badina Serpette a évoqué un phénomène "d'autobésité". "L’espace public, lui, n’est pas extensible, les places de stationnement ne s’élargissent pas, de même que les parkings souterrains", a-t-il jugé. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), le poids des véhicules neufs vendus en France est passé de 953 kg en 1990 à 1.233 kg en 2020.