Stationnement des deux-roues à Paris : 65.000 contraventions en un peu plus d'un mois

Le montant de la redevance équivaut à la moitié de celle des voitures. Une heure de stationnement coûte 3 euros dans le centre et 2 euros dans les arrondissements extérieurs, mais le tarif augmente jusqu'à 37,50 euros pour six heures. Résidents et professionnels bénéficient d'un tarif préférentiel une fois leur demande acceptée. Mais l'enregistrement des véhicules a provoqué un engorgement des dossiers à la fin de l'été qui n'a pas permis à certains usagers d'en profiter à temps.

"La mise en place a pu être difficile" avec un "petit retard", reconnaît David Belliard, mais les services de la Ville ont "fini de traiter le gros des demandes". Plus de 22.000 demandes de tarifs préférentiels ont déjà été accordées, pour environ 100.000 utilisateurs, dont "une grande partie ne sont pas parisiens", souligne-t-il. L'opposant Nicolas Jeanneté (groupe LR) dénonce des tarifs "exorbitants" et "le manque de préparation de ce stationnement payant qui est une vraie usine à gaz".