Stérilisation du chat : pourquoi c'est important ?

Si le chat mâle ne risque pas de vous ramener une ribambelle de chatons, sa castration est avantageuse pour d'autres raisons. En effet, le chat entier (non castré) peut fuguer pour se reproduire dès la puberté (entre 6 et 12 mois), se bagarrer avec ses concurrents et être blessé. On remarque également d'autres comportements désagréables pour ses maîtres et le voisinage : marquage urinaire du territoire, agressivité, miaulements rauques très sonores.

De plus, comme son homologue femelle, le chat castré est moins exposé aux comportements à risque et aux maladies du système reproducteur, sans oublier les IST comme le sida du chat.

La castration peut être réalisée à partir de 6 mois et tout au long de la vie du félin. Bien sûr, il sera sujet à la sédentarité et à la prise de poids après l'opération. N'hésitez pas à lui consacrer du temps pour le faire bouger en jouant et à adapter son régime alimentaire par une nourriture dédiée aux chats stérilisés !