"Stop à la mort de nos enfants" : à Marseille, la colère des familles face aux homicides dans les quartiers populaires

Depuis le début de l'année, 13 personnes sont mortes par balles et deux par armes blanches dans les Bouches-du-Rhône, sur fond de règlement de comptes. Et si le département affiche un taux de résolution des affaires de narcobanditisme supérieur à la moyenne nationale - plus de 50% contre 35% sur les dix dernières années - les enquêtes sont souvent très longues. "En moyenne, l'élucidation prend un an", explique à l'AFP le directeur de la zone Sud de la police judiciaire Eric Arella.

Il précise toutefois que "beaucoup d'enquêtes" effectuées en amont des faits eux-mêmes permettent de déjouer les règlements de comptes. "Depuis 2016, 28 règlements de comptes ont été déjoués avant d’être commis. Soit autant de vies épargnées. Mais je peux comprendre le sentiment des familles", poursuit le policier.