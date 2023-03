Strasbourg : des clients en froid avec la poutine depuis le conflit en Ukraine

Ailleurs en France, d'autres restaurants proposant le même plat, notamment à Toulouse et Paris, ont commencé "à se faire chahuter", explique M. Fliegans. Au début, le restaurant strasbourgeois n'a eu droit qu'à "quelques commentaires sur les réseaux sociaux, sans plus", poursuit le restaurateur. L'établissement décide malgré tout de rajouter sur les plateformes de livraison "un emoticon drapeau canadien" à côté du mot "poutine", histoire de dissiper tout malentendu.

Mais, un peu plus tard dans l'année, lors d'événements où ils proposaient le fameux plat québécois, les choses virent à l'aigre : "On s'est fait insulter à plusieurs reprises", déplore M. Fliegans. "Un gars nous a même dit : 'Vous n'avez qu'à rajouter Hitler à côté'", se souvient le gérant, qui reconnaît que ces personnes agressives et impossibles à raisonner constituent "une minorité". Le restaurateur strasbourgeois tente de se consoler : la poutine existait avant Vladimir Poutine et existera après lui, "c'est une certitude".