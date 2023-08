Stress, charge mentale, tâches ménagères... Les femmes rentrent de vacances moins reposées que les hommes

Pas de répit pour les inégalités hommes-femmes pendant les vacances : loin de reculer, le fossé se renforce voire se creuse au sein des foyers. Si les congés ne permettent pas de recharger les batteries pour une majorité de Français, le sentiment d'aborder la rentrée sans s'être reposé est bien plus fort chez les femmes. C'est ce que révèle une enquête de l'Ifop publiée ce mardi, pour le site Bons plans Voyage NewYork, qui souligne notamment que 70% des femmes se disent "fatiguées" à la fin de leurs congés, contre 57% pour les hommes.

En cause, la lourde charge mentale qui pèse sur elles, que ce soit pendant les vacances, au cours desquelles elles assument davantage les tâches domestiques que les hommes, mais aussi au moment du retour, "au point que nombre de femmes entament la rentrée dans un état physique et psychologique plus dégradé que leur conjoint", constate l'institut de sondage dans le bilan de cette étude, menée auprès de 2000 personnes.

"Les femmes ne sont jamais autant en vacances que les hommes", résume également dans l'enquête François Kraus, directeur du pôle "Genre et sexualités" à l'Ifop : "La trêve estivale ne remet pas en cause les modèles conjugaux et familiaux inégalitaires, voire même les aggrave". En temps normal, "l’activité professionnelle d’une femme légitime une répartition du travail domestique plus égalitaire", mais lors des "moments d'inactivité", les vacancières font les frais d'une "vision indéniablement conservatrice de leur temps libre et une injonction sociale très forte : faire passer le bien-être de leur famille avant leurs propres besoins", poursuit l'analyste.