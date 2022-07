"Stress thermique" : pourquoi les vaches souffrent et produisent moins de lait quand il fait chaud

Le "stress thermique", c'est ce que redoutent les éleveurs : les vaches halètent, mais ne ruminent plus, la production chute fortement, et le lait est de moins bonne qualité, avec notamment une baisse de la teneur en matière grasse. Or les vaches "commencent à souffrir de la chaleur dès 21° C", alertait l'an dernier l'expert Denis Denion auprès du site spécialisé Pleinchamp. Au-delà de 25° C, une vache laitière doit consommer environ 120 litres d'eau par jour.

En été, les élevages français passeraient en moyenne 10 heures par jour au-dessus du seuil de stress thermique, selon une étude publiée en 2015 - et l'on sait que les températures n'ont cessé d'augmenter depuis. Les pertes de lait calculées se situent autour de 2,4 kg par jour et par vache en moyenne. C'est près de 150 kilos de manque à gagner par jour pour une ferme laitière type, qui exploite une soixantaine de vaches.