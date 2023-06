Suicide de Lindsay : "J'ai été écoutée", assure sa mère après un rendez-vous avec Brigitte Macron

Lors de cet entretien, les questions en lien avec la protection contre le harcèlement en ligne ont été largement évoquées, a indiqué l'avocat. Une collaboration devrait également se mettre en place entre Betty Gervois et Brigitte Macron, qui "demande à la maman de Lindsay de pouvoir travailler avec elle main dans la main pour continuer ce combat par des mesures concrètes", a ajouté l'avocat. La possibilité qu'elle devienne "ambassadrice du programme pHARe" de lutte contre le harcèlement a été évoquée, selon lui. Brigitte Macron, ancienne enseignante, est particulièrement mobilisée dans la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

Avec cette visite à l'Élysée, les autorités espèrent tourner la page après un premier rendez-vous manqué. Reçue lundi par Pap Ndiaye, la famille de Lindsay avait en effet estimé que le ministre de l'Éducation n'avait pas été "sincère" et leur avait apporté une réponse "insuffisante". L'avocat de la famille, Me Pierre Debuisson, avait déploré qu'il n'y ait "pas de mesures concrètes, pas de moyens financiers alloués à cette cause".