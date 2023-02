Suicide de Lucas : une campagne de sensibilisation contre l'homophobie à l'école lancée en mai

"Aucun enfant ne doit trouver comme issue ultime le suicide." Alors qu'une marche blanche en hommage à Lucas doit se tenir dimanche 5 février à Épinal, Pap Ndiaye a affirmé mercredi vouloir franchir "une étape décisive" contre l'homophobie à l'école. Pour ce faire, le ministère de l'Éducation va lancer une campagne de sensibilisation lors du 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, axée sur l'accueil des élèves LGBT+.

"Nous savons que par rapport aux élèves hétérosexuels, les élèves gays et lesbiennes ont quatre fois plus de risques de faire une tentative de suicide, quand c'est onze fois plus pour les jeunes transsexuels. Nous devons améliorer leur accueil en s'attaquant encore plus fortement aux situations de moqueries, de violences et de harcèlement", a indiqué le ministre dans un entretien publié mercredi 1er février sur le site internet du magazine Têtu.