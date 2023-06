Lutte contre le harcèlement scolaire : une "priorité absolue de la rentrée 2023", assure Elisabeth Borne

Après le suicide, le 12 mai dernier, de Lindsay, une adolescente de 13 ans victime de harcèlement scolaire, le gouvernement veut durcir le ton pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. "Le harcèlement est un fléau qui mine le quotidien de milliers de jeunes et cause trop souvent des drames, la détresse, la dépression et parfois même le suicide", a constaté mardi Elisabeth Borne, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Le décès de Lindsay en est un terrible exemple et je veux dire ici toute ma solidarité et mon soutien à sa famille et ses amis", a-t-elle ajouté. "Oui, le harcèlement peut tuer et c'est intolérable" et "nos écoles, nos collèges, nos lycées doivent être des lieux de savoir et d'ouverture contre l'ignorance et les préjugés, des lieux où chacun est protégé", a-t-elle martelé.