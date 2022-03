Drame de Montreux : le "survivalisme familial" en toile de fond

On retrouve par exemple de plus en plus de familles, comme le montre le fait divers qui secoue la Suisse. "Certains survivalistes vont se dire tout simplement : 'si moi je suis prêt, que j'ai assez de stocks de nourriture et de médicaments', que va devenir ma famille, voire mes amis ou mon voisinage s'ils ne sont pas préparés eux aussi ? Ils vont être ce que les survivalistes appellent des zombies, c'est-à-dire des ennemis à ma propre survie. C'est comme ça qu'on est passé d'un survivalisme très individualiste à un survivalisme familial, de voisinage. Il y a même une émission de téléréalité aux États-Unis : Familles Apocalypse (Doomsday preppers)", analyse le sociologue, précisant par ailleurs que ces nouveaux profils appartiendraient à une classe assez cultivée de la population. "Il s'agit désormais d'individus qui se renseignent sur l'état du monde, réfléchissent, lisent des essais sur l'économie ou l'écologie. La plupart de ceux que j'ai rencontrés avaient un niveau post-bac", souligne-t-il. Dans le drame de Montreux, le père de famille décédé était polytechnicien, et les deux femmes, dentiste et ophtalmologue.