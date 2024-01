Suivi psychiatrique : la justice peut-elle faire interrompre un traitement ?

Le patient peut contester son hospitalisation forcée en psychiatrie et a droit à un recours au juge des libertés. Néanmoins, le magistrat n'engage pas de discussion sur la qualité ou l'intérêt du traitement.

En France, justice pénale et santé mentale ne font pas toujours bon ménage. "L’accusé doit-il être jugé ou déclaré pénalement irresponsable de ses actes ?" Aux assises, les jurés ont souvent toutes les peines du monde à prendre une décision en connaissances de cause. Beaucoup de parties civiles ne cachent pas leur colère lorsque l’accusé d’un meurtre est déclaré en souffrance psychique et incapable d’assumer la responsabilité de ce qu’il a commis. Si la justice se base sur des expertises médicales, elle ne peut évaluer la pertinence du traitement proposé, garantit la Cour de cassation.

Une personne se rend coupable de violences conjugales. Les médecins lui reconnaissent un syndrome d'irritabilité, de méfiance pathologique et d'idées délirantes de persécution. Un arrêté du maire de sa commune d’habitation, confirmé par le préfet, le fait hospitaliser d'office.

Rapidement, l’homme saisit le juge et fait valoir qu'il peut être libéré, car il consent à être soigné, mais sans médicaments psychotropes. Il reproche aux psychiatres de ne pas envisager une autre forme de soins alors qu'il réclame des médicaments hypnotiques ou anxiolytiques en refusant les autres.

Vérifier la nécessité d’une hospitalisation

Or, la justice ne fait que vérifier si l'hospitalisation paraît nécessaire. En première instance, le juge constate que le patient "n'adhère que partiellement à la prise de médicaments et il s'ensuit qu'il n'accepte pas les soins". Il en résulte que le patient doit rester hospitalisé. Le patient rétorque que le magistrat n’a pas vérifié si ce traitement est bien le mieux adapté et s'il n'en existe pas d'autres.

La Cour de cassation poursuit le raisonnement développé du patient : "Le juge n'a pas à porter d'appréciation médicale sur le traitement ni à rechercher s'il est le plus approprié. Il lui suffit de constater que le patient discute le traitement, et donc qu'il ne l'accepte pas".