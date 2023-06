À l'approche des vacances d'été, 7 femmes sur 10 redoutent de se montrer en maillot de bain

C'est à la plage que la gêne est la plus forte : 7 femmes sur 10 et 1 homme sur 4 affirment ressentir un malaise en se montrant en maillot de bain. Une gêne qui affecte les femmes de tous les âges : 59% des femmes de 18-24 ans sont concernées, 72% des 25-34 ans, 68% des 35-49 ans, 64% des 50-64 ans et 74% des plus de 65 ans. Seules les plus jeunes échappent majoritairement à ce sentiment puisque 24% des 15-17 ans disent redouter cette situation.