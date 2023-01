Sur l'île de Ré, une statue de la Vierge Marie devra être démontée au nom de la laïcité

En dépit des protestations, la justice a tranché : une statue de la Vierge Marie n'a plus sa place sur l'île de Ré. La cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné à la commune de La Flotte-en-Ré, le déplacement hors du domaine public de cette statue située au milieu d'un carrefour, en vertu de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, a appris l'AFP vendredi. Confirmant une première décision du tribunal administratif de Poitiers, en mars dernier, elle l'a par ailleurs enjoint de "procéder à son enlèvement dans un délai de six mois", dans un communiqué de presse.

Cette statue de la discorde, qui comporte la mention "vœux de guerre", a été réalisée après la Seconde Guerre mondiale pour une famille reconnaissante de voir un père et son fils rentrer vivants du conflit. D'abord exposée dans un jardin privé, elle a ensuite été donnée à cette commune de Charente-Maritime de 2800 habitants, qui l'a installée en 1983 à un carrefour. Mais au printemps 2020, la statue blanche est endommagée après avoir été percutée par un automobiliste. La municipalité décide alors de la reconstruire à l'identique, au même emplacement, sur un promontoire.