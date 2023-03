"Si tu ne le portes pas, donne-le" : Emmaüs s'invite sur Vinted pour inciter au don

À travers cette campagne, déclinée également par affichage, à la radio et à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, l'association fondée par l'abbé Pierre souhaite "provoquer un électrochoc" et amener les utilisateurs de Vinted ou autres Leboncoin à s'interroger, sans pour autant les culpabiliser, a expliqué à l'AFP Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs France. Actuellement, Vinted compte 23 millions d'utilisateurs en France, ce qui en fait son premier marché mondial, tandis que Leboncoin, une filiale du groupe norvégien Adevinta, est consulté par 29 millions d'internautes chaque mois, relève Le Monde.

Avec l'essor des plateformes de revente, les Français ont tendance à moins donner à Emmaüs, et surtout à lui donner désormais uniquement leurs objets de moindre qualité, déplore l'association. Après tri et réparation, seuls 40% des quelque 320.000 tonnes collectées chaque année peuvent être revendues, contre 60% il y a 20 ans, détaille sa directrice. Auprès du Monde, elle a expliqué que les 200 salles de vente du mouvement lui permettent de dégager 300 millions d'euros de recettes, mais qu'au vu de cette détérioration de la qualité, les bénévoles et compagnons doivent maintenant "brasser et trier plus de volumes" pour atteindre un même chiffre d'affaires.