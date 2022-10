Surendettement, mensonges, isolement... les addictions aux paris sportifs inquiètent en France

Sous le nom "Parier, c’est pas rien", l'opération propose, entre autres, un centre d'écoute via la plateforme joueurs-info-service. Un service qui doit permettre d'atteindre une population de plus en plus active : en 2021, 4,5 millions de comptes sur les sites de paris sportifs ont été créés et le chiffre d'affaires de ce marché a presque doublé. 72% des joueurs concernés par ces pratiques sont âgés entre 18 et 35 ans. Ils sont décrits par SPF comme étant " issus de milieux modestes et sont plus fréquemment chômeurs". Le pari sportif représente la deuxième pratique de jeu la plus courante en France, après les jeux de loterie.