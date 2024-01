200 fermes disparaissent-elles chaque semaine en France, comme l’affirme Yannick Jadot ?

En moyenne, 200 exploitations agricoles fermeraient toutes les semaines, selon le sénateur écologiste de Paris, Yannick Jadot. Un chiffre repris régulièrement par la classe politique et qui s'applique à la période 2010-2020.

Les agriculteurs continuent d’exprimer leur ras-le-bol sur les routes et dans les villes de France et cherchent notamment à alerter sur le déclin de leur profession. Ce que n’a pas manqué de souligner Yannick Jadot, invité de LCI dimanche 28 janvier. "Ça fait 30 ans qu'on voit les fermes disparaître, on est à 200 par semaine qui disparaissent. C’est une crise économique, sociale absolument dramatique (…) et une crise écologique qui s’est ajoutée à ça", a assuré le sénateur écologiste de Paris, dans la lignée de la secrétaire nationale de son parti, Marine Tondelier, un peu plus tôt dans la semaine.

100.000 fermes en moins en dix ans

De fait, cette affirmation circule régulièrement du côté des responsables politiques comme du tissu associatif. Elle est ainsi reprise en fin d’année par la Confédération paysanne, ou bien par le collectif Nourrir, dans un manifeste publié en mars 2023. Pour connaitre le nombre d’exploitations agricoles, le ministère de l’Agriculture retient trois critères : que le site ait bien "une activité agricole", "une gestion courante indépendante" et qu’il ait atteint ou dépassé "un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d’animaux". Des exploitations sans ces trois conditions ne sont donc pas dénombrées de manière officielle par l’administration.

Dans son dernier recensement, mené obligatoirement tous les dix ans, le ministère nous en dit plus sur l’évolution des surfaces et exploitations agricoles sur le territoire. Selon ces données, la France a perdu 101.000 fermes entre 2010 et 2020, passant de 490.000 à 389.000 exploitations.

Soit une diminution de 21% sur cette période, une baisse que nous vous décortiquions déjà ici. Transposé en semaines, cela équivaut à une perte moyenne de 194 fermes par semaine, très proche des fameuses 200 fermes mentionnées par Yannick Jadot. Des données qui s’appliquent seulement à la France métropolitaine, certains départements d’Outre-mer ayant seulement été ajoutés en 2020.

Les départements français comptant le plus d'exploitations agricoles en 2020 - Agreste, service statistique du ministère de l'Agriculture

Dans son dossier de presse, le ministère de l’Agriculture note toutefois que "si la baisse est continue depuis les années 70, cette dynamique baissière est moins forte que lors de la précédente décennie : - 2,3 % par an entre 2010 et 2020, contre - 3,0 % par an entre 2000 et 2010". Et pour la seule année 2020, dernière disponible à ce jour, il s'agirait plutôt de 125 fermes perdues chaque semaine en France. Une donnée officielle, citée par le mouvement citoyen Terre de Liens dans son rapport de 2022 sur l'état des terres agricoles.

Interrogée par TF1info, l'association souligne que "le rythme a effectivement ralenti à la fin de la décennie, notamment du fait d'un regain d'installations", mais s'inquiète que cette disparition ne s'accentue à l'avenir : "Le rythme de départs semble s'intensifier sans être compensé par une augmentation du nombre d'installations. Selon nos projections, nous pourrions passer sous la barre des 300.000 exploitations en 2030, avec un rythme de 173 fermes qui disparaissent chaque semaine".

Par ailleurs, la surface agricole utilisée reste, elle, quasiment stable sur la dernière décennie. Un phénomène qui s'explique par la concentration de l'activité agricole entre les mains de plus grandes structures. D’après le ministère, "les exploitations se regroupent et sont moins nombreuses tout en travaillant un espace équivalent. Le poids des exploitations de moins de 20 hectares baisse de 43% à 38%". Résultat, le nombre des plus petites exploitations diminue tandis que celui des plus grandes augmente. Selon le collectif Nourrir, "la taille moyenne des fermes a augmenté de 25% en dix ans, prenant ainsi la voie d’une agriculture intensive et spécialisée".

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.