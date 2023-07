Surtourisme : ces alternatives qui émergent un peu partout en France pour tenter d'y remédier

Trop de visiteurs au même endroit, au même moment. Pour nombre de villes et de sites touristiques, le "surtourisme" s'apparente au nouveau nuisible des vacances. Outre les questions qu'il soulève quant au confort et à la sécurité des habitants et vacanciers, le phénomène fait du tort à l'environnement et au patrimoine, et finit même par nuire au tourisme lui-même.

C'est dans ce contexte que le gouvernement français a dévoilé, fin juin, un plan pour réguler les flux qui submergent les destinations les plus prisées à certains moments de l'année. L' annonce, qui avait fait ressurgir les images du Mont-Saint-Michel écrasé sous une marée humaine durant le week-end de l’Ascension, devrait aboutir à la rédaction d'un guide de bonnes pratiques d'ici la fin 2023. Mais d'ores et déjà, des initiatives locales émergent, certaines autorités n'hésitant pas à prendre des décisions radicales pour faire face aux nuisances et aux dégradations observées. Répartition des flux, sensibilisation des visiteurs, accès limité à certains sites… En voici un aperçu.