Syndrome de la dilatation-torsion de l'estomac chez le chien : pourquoi il faut réagir très vite ?

Le syndrome de dilatation-torsion de l'estomac (SDTE) est une urgence vétérinaire. Il peut survenir chez tous les chiens, tout particulièrement chez les grandes races. Le SDTE est souvent lié à la gloutonnerie de l'animal.

Le syndrome de dilatation-torsion porte bien son nom : l'estomac tourne sur lui-même, bloquant les aliments, les liquides et l'air, pris au piège. Afin de réagir au plus vite, il faut connaître les causes, les symptômes et les risques de cette pathologique appelée aussi SDTE.

Pourquoi l'estomac du chien peut-il tourner et se tordre ?

Le risque de dilatation-torsion de l'estomac est le plus élevé après un repas très copieux et avalé très rapidement, l'ingurgitation d'une grande quantité de liquide ou un fort halètement et l'avalement de beaucoup d'air. L'organe est lourd, encombré et dilaté. Par le mouvement du chien ou la gravité, il peut tourner sur lui-même, généralement dans les sens des aiguilles d'une montre, et se tordre en bloquant ses deux extrémités.

Tous les chiens sont exposés au syndrome de dilatation-torsion, indépendamment du sexe et de la race. Néanmoins, les animaux de grande taille y seraient davantage sujets en raison de leur cage thoracique spacieuse qui autorise plus de mouvements de l'estomac dans la cavité. Parmi les races les plus à risque, citons le Dogue allemand, le Boxer, le Saint-Bernard, le Berger allemand, le Labrador ou encore le Beauceron. Les animaux âgés sont aussi concernés.

Quels sont les symptômes de la dilatation-torsion de l'estomac chez le chien ?

Le SDTE se voit rapidement. On remarque un gonflement notable de l'abdomen peu après l'ingurgitation d'une grande quantité d'aliments, de liquide ou d'air. Le chien souffre visiblement et ne trouve pas de position confortable pour soulager la douleur. Il essaye de vomir sans y parvenir, halète bruyamment et montre des signes d'anxiété avec une augmentation du rythme cardiaque alors même que son pouls diminue.

Mon chien souffre de torsion de l'estomac : que faire ?

Le SDTE est une urgence vétérinaire qui doit être prise en charge dans les meilleurs délais afin d'augmenter les chances de survie du chien. En effet, au-delà de la douleur occasionnée par la torsion, il y a un risque élevé de nécrose gastrique (la paroi de l'estomac n'est plus irriguée par la circulation sanguine), mais aussi d'occlusion de la veine cave (celle qui ramène le sang au cœur). En se tordant, l'estomac peut entraîner avec lui la rate et les vaisseaux sanguins proches.

Les symptômes du SDTE sont caractéristiques. Le vétérinaire les confirme à l'aide d'une radiographie abdominale avant d'entreprendre les soins. Une intervention chirurgicale sous anesthésie générale est nécessaire afin de vider puis de détordre l'estomac. Ensuite, une gastropexie est réalisée pour éviter les récidives : il s'agit d'un ancrage de l'estomac, suturé sur la partie droite de l'abdomen. Plus l'intervention est réalisée tôt, moins il y a de risque de nécrose et de décès du chien.