Un supermarché fait polémique en affichant les photos des "voleurs du mois" à l'entrée

Gérant de la grande surface depuis maintenant 12 ans, le couple a expliqué et assumé leur décision auprès de nos confrères de La Dépêche du Midi. "Nous sommes confrontés à des réseaux mafieux notamment de Géorgiens qui pillent nos rayons", a assuré Denis Savariaux, indiquant que cette action leur permettait de "se défendre avec ses propres moyens". "Ce ne sont pas des citoyens lambda que l’on affiche sur ce tableau et on n’a pas fait cela pour faire le buzz… Ce que l’on veut avec cette action, c’est qu’ils sachent qu’on les connaît et qu’ils ne reviennent plus", a ajouté la responsable de l'enseigne.