"Tax the rich" : des militants d'Attac déploient une banderole géante sur le futur hôtel Vuitton à Paris

Des dizaines de militants d'Attac ont déployé une banderole géante sur le futur hôtel du groupe de luxe LVMH sur les Champs-Élysées. Les manifestants critiquent "l'enrichissement indécent" et appellent à taxer les plus grandes fortunes.

Une action coup de poing symbolique. Une banderole géante "Tax the Rich" (taxez les riches) a été déployée samedi sur le haut de la façade du futur hôtel Vuitton à Paris, dont l'ouverture est prévue en 2026. À l'origine de cette initiative, les militants d'Attac visent spécifiquement le PDG de LVMH Bernard Arnault et veulent "dénoncer l'enrichissement indécent (du géant français) et les cadeaux qui lui sont faits par les pouvoirs publics". Ils veulent mettre "à juste contribution les ultra-riches et les multinationales et financer les urgences écologiques et sociales".

Des propositions pour taxer les plus grandes fortunes

Cette action s'inscrit dans une campagne "Super-profits, ultra-riches, méga-injustices" de l'association, qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique. Concrètement, diverses propositions - une modification de l'impôt sur les sociétés pour le faire porter sur l'ensemble des actifs du contribuable, l'instauration d'un impôt sur la fortune rénové et la réforme des droits de donation et de succession - sont sur la table pour dégager "60 milliards d'euros pour les urgences écologiques et sociales", explique à l'AFP la porte-parole Lou Chesné.

Pour réussir leur coup, les manifestants se sont introduits sur l'échafaudage qui recouvre entièrement le bâtiment pendant les travaux, et lui-même dissimulé derrière une bâche représentant une malle Vuitton logotée géante. Malgré le vent, ils ont réussi, en une demi-heure environ, à déployer les lettres T-A-X-R-I-C-H sur différentes banderoles, et une autre où figurait le mot "the" et le logo d'Attac.

En parallèle, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dans le calme sur le trottoir d'en face, reprenant des slogans comme "Bernard, on veut tes milliards" ou "de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat". La police a évacué tout ce beau monde vers 20h30. Ces manifestations n'ont entraîné "aucune dégradation durable", affirme Attac.