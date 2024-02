"Taxe lapin" : que recouvre ce chiffre des 27 millions de rendez-vous manqués chez le médecin ?

27 millions de rendez-vous médicaux ne seraient pas honorés chaque année en France. Un phénomène contre lequel Gabriel Attal a déclaré mardi vouloir "prendre des mesures claires". Sauf que le chiffre est difficile à prendre comme tel, puisqu'il part d'une estimation locale.

À en croire le dicton, les absents ont toujours tort. Pour lutter contre l’absentéisme dans les cabinets médicaux, le gouvernement entend mettre en place une "taxe lapin". Autrement dit, les patients qui ne se présenteraient pas à leur rendez-vous devront quand même le payer au professionnel de santé. Selon le Premier ministre, ces rendez-vous non honorés font perdre "des millions d'heures" de temps médical, alors que des solutions contre les déserts médicaux sont à l’étude.

"L'acte médical, un bien de consommation"

Pour illustrer cet absentéisme qui serait majeur dans les cabinets de santé, des chiffres sont régulièrement cités. Au total, 27 millions de rendez-vous médicaux ne seraient pas honorés chaque année en France. Une donnée publiée en janvier 2023 par l’Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’Ordre des médecins et obtenue à partir de "plusieurs enquêtes", selon un communiqué. Interrogée sur l’origine de cette estimation, l’Académie de médecine n’est pas revenue vers nous à l’heure où nous écrivions.

"Chaque semaine, 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de 2 heures hebdomadaires pour le médecin, quelle qu’en soit la discipline, et, par extrapolation, près de 27 millions de rendez-vous non honorés par an", détaille le communiqué. Selon les deux instances, cet absentéisme témoigne en tout cas "d’une déconsidération pour l’acte médical considéré comme un bien de consommation".

Les dentistes bien plus touchés

D'après nos recherches, ces 27 millions de rendez-vous proviennent d’une enquête locale, réalisée en juillet 2022 par l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) médecins Ile-de-France. Cette étude comporte cependant des limites, reconnait volontiers auprès de TF1info l’organisme qui regroupe 22.000 médecins libéraux de la région parisienne. L’URPS y voit davantage "un moyen d’alerter sur une source de temps à récupérer, dans un contexte de désertification médicale". Ainsi, ses résultats proviennent de 2000 réponses de médecins adhérents et ont donc un ancrage régional. L’URPS transpose alors la "moyenne déclarative se situant à deux rendez-vous non honorés par jour" en Ile-de-France à l’échelle nationale… Ce qui donne notre estimation : "Un rendez-vous non honoré par jour par médecin représente 27.000.000 de consultations annuelles".

Par ailleurs, l’étude ne fournit pas de détails selon les spécialités médicales, alors que les praticiens sont concernés de manière très hétérogène par cet absentéisme. Dans une autre enquête, la plateforme Doctolib indique que certaines professions sont plus touchées que d’autres, à commencer par les dentistes. Publiée en février 2023, cette étude renseigne que "4,1% des rendez-vous ne sont pas honorés", et cela "toutes spécialités confondues". Des médecins généralistes aux dentistes, cet absentéisme varie donc du simple au double (voir graphique ci-dessous). Une différence que Doctolib ne s'explique pas à ce jour.

Chez les professionnels de santé utilisateurs de Doctolib, la part de “pas venu, pas prévenu” varie selon les spécialités. - Doctolib

Pour les nouveaux patients, "il s’élève sur Doctolib à 6,4% contre 3,5% pour les patients déjà connus". Si la plateforme se cantonne à donner des proportions, et non pas des valeurs absolues, son étude a été menée auprès de "40% des professionnels de santé utilisateurs de Doctolib sur les mois de septembre et octobre 2022". Pour rappel, le site revendique aujourd’hui la clientèle d'environ la moitié des médecins libéraux en France.

En réalité, il n’existe pas d’études fiables sur le sujet, qui permettrait de quantifier précisément le phénomène. Toujours est-il que le gouvernement souhaite s’attaquer à ces "poseurs de lapin" qui perturbent le fonctionnement des cabinets médicaux. De son côté, Doctolib prévoit de publier prochainement de nouveaux chiffres sur les rendez-vous non honorés.

