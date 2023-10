Teigne : comment bien protéger et soigner mon animal de compagnie ?

La teigne choisit la facilité en s'attaquant aux plus faibles (chiots et chatons, animaux âgés ou malades) et aux animaux à poils longs. Si votre compagnon à quatre pattes entre dans l'une de ces catégories, il faut redoubler de vigilance. C'est en été que la teigne est la plus active dans la nature, mais sa résistance lui permet de survivre jusqu'à dix-huit mois sur n'importe quelle surface en attendant qu'un hôte la ramasse involontairement.

Malheureusement, il n'existe pas de traitement préventif. Il faut donc éviter le plus possible d'entrer en contact avec le champignon en réduisant les interactions avec des animaux peu soignés ou des animaux sauvages, surtout en été. En outre, une inspection minutieuse et un brossage quotidien de votre compagnon à quatre pattes limitent son implantation, tout comme une bonne hygiène de vie générale, dont une alimentation de qualité. Enfin, il faut nettoyer régulièrement son lieu de vie par l'aspirateur et le lavage des textiles.