Télé, plateformes, replay... les Français regardent 4 heures 37 de vidéos par jour

En 2023, le temps passé à regarder des contenus vidéo a atteint 4h37 par jour et par personne en moyenne en France. Malgré l'essor de la consommation à la demande, la télé en direct reste majoritaire.

Plus de streaming mais pas moins de télé. Les Français ont consommé en moyenne 4 heures 37 de vidéos par jour en 2023, a indiqué jeudi Médiamétrie, évoquant une tendance inchangée malgré l'essor de la consommation à la demande.

Dans le détail, la télé à l'ancienne représente ainsi toujours deux tiers (67%) du temps vidéo des Français, contre un tiers (33%, +7 points en quatre ans) pour les contenus à la demande sur les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux. L'apanage du live reste l'information, consommée à 99% en direct, avec notamment 22 millions de téléspectateurs quotidiens pour les JT, et le sport (98% en direct).

La vidéo à la demande s'installe dans les pratiques

À l'inverse, "le genre prédominant des plateformes est la fiction" (séries et téléfilms), a expliqué Isabelle Maurice, directrice études, veille et prospective de Médiamétrie, lors d'un point presse. La fiction représente ainsi 53% des programmes regardés en replay sur les plateformes des chaînes (contre 20% de la consommation de programmes en direct) et 64% des programmes suivis sur les plateformes de streaming sur abonnement comme Netflix.

Preuve que la vidéo à la demande s'installe dans les pratiques, 2023 a enregistré les "meilleures audiences" en la matière avec "6,5 millions de personnes ayant consulté un programme" sur les plateformes, soit 2,3 millions de plus en cinq ans, selon Isabelle Maurice.

S'adaptant à ces mutations, les chaînes continuent de développer leurs propres plateformes et de diversifier leurs offres.

Outre le replay, elles proposent de plus en plus de programmes en ligne en avant-première ("preview") avant leur diffusion télé. Une pratique plébiscitée par 10,3 millions de téléspectateurs en novembre, tandis que le nombre de programmes (40) ayant dépassé le demi-million de téléspectateurs en amont de leur diffusion télé a été multiplié par 10 en 2023 par rapport à 2022.