Téléphonie, assurance... résilier ses contrats en ligne devient plus facile

En pratique, il suffit de cliquer sur "résiliation du contrat", d'indiquer vos coordonnées, le motif de la résiliation et la date. Vous recevez alors un récapitulatif et vous n'avez plus qu'à cliquer sur "Confirmer ma demande de résiliation".

Seront notamment concernés les abonnements téléphoniques, les contrats d'énergie, d'assurance, les plateformes de streaming, les inscriptions en salle de gym, que ces derniers soient en cours ou à venir. À noter toutefois que cela ne remet pas en cause les frais éventuels, la durée d'engagement et la période de préavis prévue dans le contrat. En d'autres termes, dans le cas d'un abonnement au club de sport d'une durée initiale d'un an, cliquer sur résiliation ne rendra pas cette dernière effective instantanément.