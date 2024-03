Téléthon 2023 : près de 93 millions d'euros collectés, meilleur chiffre depuis près de 10 ans

Le Téléthon 2023 a permis de récolter près de 93 millions d'euros au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares. Il s'agit de son meilleur résultat depuis 2016, se sont félicités jeudi les organisateurs de ce marathon caritatif.

À l'issue de l'opération, parrainée par le chanteur Vianney les 8 et 9 décembre dernier, le compteur avait été arrêté sur plus de 80 millions d'euros de promesses de dons. Selon un bilan définitif, alors que public avait encore la possibilité de donner ultérieurement, le Téléthon 2023 a finalement permis de récolter 92.905.533 euros au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares, se sont félicités jeudi les organisateurs. Il s'agit du meilleur bilan depuis 2016, ont-ils précisé, l'édition 2022 ayant quant à elle permis de collecter 90,8 millions d'euros.

"Chaque Téléthon est un moment unique et fort parce qu'il est le moteur d'une recherche d'excellence impulsée par des malades et parents de malades, et qui aujourd'hui sauve des vies", a souligné Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'association AFM-Téléthon, dans un communiqué.

Les fonds du Téléthon ciblent pour rappel particulièrement les maladies rares, dont 95% restent sans traitement, voire sans diagnostic. Au-delà des enjeux de recherche, le Téléthon reste un événement singulier : il a mobilisé lors de sa dernière édition plus de 200.000 bénévoles et s'est décliné dans plus de 10.000 communes.

Exceptionnellement, en raison des nombreux événements organisés à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, prévue les 7 et 8 décembre prochain, le Téléthon 2024 aura lieu les 29 et 30 novembre.