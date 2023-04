Les enfants en bas âge trop exposés aux écrans, selon une vaste étude française

Le temps passé par les petits devant des écrans a augmenté ces dernières années en France, et excède les recommandations sanitaires, souligne mercredi la première étude nationale d'envergure consacrée au suivi des enfants de la naissance à l'âge adulte.

Cette enquête, qui s'inscrit dans le cadre de l'étude Elfe, portée par l'Ined (Institut national d'études démographiques) et l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), a intégré plus de 18.000 enfants nés en 2011, suivis pour une durée de 20 ans.

Principaux résultats : le temps d'écran quotidien était en moyenne de 56 minutes à 2 ans, 1h20 à 3 ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. Soit des durées supérieures aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans.