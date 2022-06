Témoignage d'une rescapée, espions français... Les 5 vidéos marquantes du JT de TF1 cette semaine

Laura Nataf peut désormais se servir de ses mains. Une sensation qu'elle n'aurait jamais imaginé retrouver. En 2007, à seulement 19 ans, cette jeune femme a été victime d'un choc toxique lié à un tampon hygiénique, et a été amputée de ses quatre membres. Quinze ans plus tard, deux prothèses aux jambes lui permettent de marcher presque normalement et, prouesse médicale, elle est greffée des deux avant-bras. Une opération qu'elle a été contrainte de réaliser aux États-Unis. La jeune femme attaquait cette semaine la Sécurité sociale devant la cour d'appel de Paris pour obtenir le remboursement de sa facture de plus d'un million de dollars. Elle s'est confiée à TF1 avant cette audience, finalement reportée à janvier prochain.