TÉMOIGNAGE - Enfants rapatriés de Syrie : "Une nouvelle vie qui commence"

Le pari était pourtant loin d’être gagné d’avance pour ces enfants au parcours si chahuté. "Ce qui compte, c’est qu’ils se reconstruisent avec leur histoire. Ils savent que leur mère est décédée, que leur père est en prison, mais ils sont un peu jeunes pour tout comprendre, et c’est parfois compliqué de pouvoir tout expliquer", reconnaît Anna. Pour autant, elle assure ne pas reculer face aux interrogations, notamment celles de l’aîné : "On l’écoute, on le rassure. On ne va pas au-devant des questions, et même si elles peuvent certaines fois surprendre, quand elles sont là, on y répond au fur et à mesure, le plus simplement possible et sans appréhension".