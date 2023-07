TÉMOIGNAGE - "Je ne suis pas bien du tout " : la colère de Léa, victime d'un violeur récidiviste, libéré pour vice de forme

Pendant dix ans, Léa a été violée par son beau-père. Il a été récemment reconnu coupable, mais au moment de rédiger le verdict, le juge oublie deux mots. Le verdict est annulé. Le beau-père, 71 ans ce dimanche, est toujours en liberté.

"Je me sens impuissante, je me sens en colère. Je peux très bien me balader en ville avec ma mère et tomber sur lui alors qu'il est censé être incarcéré (...). Je ne suis pas bien du tout, j'ai repris rendez-vous avec psychologue", témoigne la victime dans la vidéo en tête de cet article. "Je commençais vraiment à aller mieux, poursuit-elle. Et là, j'ai l'impression que c'est un retour en arrière car au final on laisse un violeur en liberté".