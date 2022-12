TÉMOIGNAGE - Tempête aux États-Unis : le road trip infernal de trois Français partis réveillonner à New York

Le petit groupe de voyageurs décide alors d’appeler la compagnie pour savoir si elle peut leur trouver solution. "La discussion a duré environ 30 minutes. La dame au téléphone nous a expliqué qu’on serait remboursé et qu’on bénéficierait d’une nouvelle réservation. À cet instant, ce qu’on voulait, c’est juste qu’on nous trouve un endroit au chaud où manger. On a donc refusé de sortir du bus", explique la jeune femme. S'ensuit alors une scène surréaliste qu'elle nous décrit. "Pour nous obliger à descendre, le chauffeur a éteint le moteur et a ouvert les portes du bus. Il faisait tellement froid, tout le monde est descendu pour s’abriter à l’intérieur de la gare routière", relate Claire.

L’endroit est squatté par des sans-abris, dont certains très alcoolisés. Et rien pour se restaurer, hormis un distributeur, tous les commerces étant fermés. "On a contacté des hôtels, sauf que personne ne pouvait venir nous chercher. Il fallait s’y rendre à pied. Le plus proche était à seulement 400 mètres, mais il y avait plusieurs mètres de neige dans les rues. C’était impossible. En plus, la nuit était à 200 dollars et certains passagers n’étaient pas en mesure de payer un tel prix", souligne-t-elle. Finalement, tout le monde a passé la nuit dans la gare routière. "Il fait très froid et personne n’a fermé l’œil de la nuit. Une personne a acheté un paquet de biscuits au distributeur et elle a été rackettée par un sans-abri", rapporte, encore choquée, la jeune femme.