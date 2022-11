TÉMOIGNAGE - Timéo, mort à 4 ans après un surdosage de médicaments : "Tous les jours, ce sont des remords"

"On a promis qu'on tiendrait jusqu'au bout et que la vérité éclaterait". La mère de Timéo, un enfant de 4 ans victime d'un surdosage médicamenteux, a témoigné ce mardi sur LCI alors qu'un procès s'ouvre à Nancy.

"Tous les jours, ce sont des remords. Je me vois encore dire à mon fils qu'il n'y a pas de souci, que tout ira bien et qu'on va rentrer à la maison. Il aura retrouvé les siens, ce sera magnifique", raconte Elodie Gaire. Avant d'ajouter : "Le ressenti, c'est qu'ils m'ont fait mentir à mon fils et que je n'ai pas tenu ma parole, je ne l'ai pas ramené à la maison."