Tempêtes : 900 foyers toujours privés d'électricité dans le Finistère

Dans le Finistère, près de 900 foyers sont toujours privés d'électricité, quinze jours après le passage des tempêtes Ciarán et Domingos. Le réseau de téléphonie mobile est lui aussi encore très perturbé, avec 23 antennes relais toujours hors-service.

Sans lumière ni chauffage… depuis plus de 15 jours ! La tempête Ciarán a causé des dégâts matériels considérables, et il faut du temps pour tout remettre en état. Plus de deux semaines après son passage, près de 900 foyers sont toujours privés d’électricité, a indiqué la préfecture du Finistère, dans son dernier point de situation publiée vendredi en début de soirée. "Les chantiers se poursuivront ce week-end (…) pour réalimenter ces foyers restants", souligne-t-elle, dans son communiqué.

Des coupures d’électricités et un accès à la téléphonie qui reste aussi très perturbé pour une partie des habitants du département. "23 antennes de téléphonie mobile restent encore à remettre en fonctionnement par les opérateurs, qui commencent par ailleurs à déployer des solutions alternatives pour des pannes internet filaires ou fibres", explique la préfecture, dans son dernier point de situation.

Toitures arrachées, voitures endommagées, infiltrations d'eau... Avec 517.000 sinistres recensés au total, le coût des intempéries qui ont frappé le nord-ouest de la France est estimé à 1,3 milliard d'euros par France Assureurs, l'organisme qui regroupe les sociétés d’assurances en France. Les tempêtes Ciarán et Domingos, qui ont fait trois morts et au moins une cinquantaine de blessés, ont surtout balayé la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et la Nouvelle-Aquitaine.