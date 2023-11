Tempêtes Ciaran et Domingos : pourquoi des foyers sont toujours privés d'électricité, dix jours après ?

Il y a dix jours, dans la nuit du 1er au 2 novembre, la tempête Ciaran a balayé l'ouest de la France. Dès les premières rafales, des pannes d'électricité se sont enchainées sur l’ensemble des départements bretons, avec au matin du 2 novembre pas moins de 780.000 habitants privés de courant. Ce lundi, plus d'une semaine après la catastrophe, 8000 foyers étaient toujours concernés, contre 13.000 ce dimanche et 20.000 samedi.

Comment l'expliquer ? Les délais de retour à la normale, plus longs par endroit, sont "en corrélation avec le caractère complètement exceptionnel de l'évènement", résume Bernard Prost, porte-parole d'Enedis, évoquant "l'ampleur des dégâts et l'accessibilité difficile" qui en découlent. "De mémoire de Breton, on n'avait pas vu ça depuis 1999 avec des pointes de vents de 207 km/h", poursuit celui qui a déjà été dépêché sur le terrain lors d'autres catastrophes dans le passé, dont la tempête Xynthia en 2010.